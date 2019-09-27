США возобновили авиаудары по ИГИЛ в Ливии

Соединенные штаты за последнюю неделю провели три атаки с воздуха по террористам ИГИЛ (запрещена в РФ) в Ливии. Как пишет Интерфакс, до этого США не совершали удары почти год.

Отмечается, что в результате трех атак погибло 36 террористов. Первый удар пришелся на на юго-запад Ливии, второй и третий были совершены у города Марзук

По информации агентства, в прошлом году США провели восемь авиаударов в Ливии.



