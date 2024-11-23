США внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения

США впервые внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, передает The Guardian.

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Предложение о внесении пяти подвидов жирафов в закон об исчезающих видах внесла Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Ведомство надеется, что включение в список положит конец браконьерству, которое стало одной из причин этой инициативы.

Незаконная охота, потеря среды обитания и климатический кризис сократили численность жирафов более чем на 40% с 1980-х годов, на данный момент их осталось всего около 69 тысяч особей.

Ранее морские биологи из Университета Южной Дании обнаружили в Балтийском море самца дельфина-афалина, который разговаривает сам с собой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ЗоопаркСШАДикие Животные

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