США внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения
США впервые внесут жирафов в список животных, находящихся под угрозой исчезновения, передает The Guardian.
Предложение о внесении пяти подвидов жирафов в закон об исчезающих видах внесла Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США. Ведомство надеется, что включение в список положит конец браконьерству, которое стало одной из причин этой инициативы.
Незаконная охота, потеря среды обитания и климатический кризис сократили численность жирафов более чем на 40% с 1980-х годов, на данный момент их осталось всего около 69 тысяч особей.
Ранее морские биологи из Университета Южной Дании обнаружили в Балтийском море самца дельфина-афалина, который разговаривает сам с собой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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