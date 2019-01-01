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Ранее сообщалось, что Венесуэла обвиняет США в подготовке агрессии.
США внесли Венесуэлу в группу представляющих опасность стран
23 мая00:07
Министерство торговли США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для нацбезопасности страны, передает RT.
Уведомление об этом опубликовано в Федеральном реестре.
Ранее сообщалось, что Венесуэла обвиняет США в подготовке агрессии.
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ФОТО: флаги США и Венесуэлы
ТЕГИ:Венесуэла
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