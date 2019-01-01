США внесли Венесуэлу в группу представляющих опасность стран

Министерство торговли США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для нацбезопасности страны, передает RT.

Уведомление об этом опубликовано в Федеральном реестре.

Ранее сообщалось, что Венесуэла обвиняет США в подготовке агрессии.

