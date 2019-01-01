В мире

США внесли в чёрный список пять компаний из Китая

22 июня00:35

США внесли пять китайских IT-компаний, в частности, были включены компании Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit.

Организации, попавшие под санкции, не могут закупать американские товары и услуги из соображений госбезопасности, сообщает RT.

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