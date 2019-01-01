В мире
Организации, попавшие под санкции, не могут закупать американские товары и услуги из соображений госбезопасности, сообщает RT.
США внесли в чёрный список пять компаний из Китая
22 июня00:35
США внесли пять китайских IT-компаний, в частности, были включены компании Higon, Sugon и Chengdu Haiguang Integrated Circuit.
Организации, попавшие под санкции, не могут закупать американские товары и услуги из соображений госбезопасности, сообщает RT.
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