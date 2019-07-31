США сообщили о смерти сына Усамы бен Ладена

Разведка США сообщила о смерти сына Усамы бен Ладена, бывшего главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России), Хамзы. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на представителей власти. О том, как именно и где умер Хамза бен Ладен ничего не сообщается.

США в марте объявили награду в 1 миллион долларов за информацию о местонахождении Хамзы бен Ладена.

Усама бен Ладен был уничтожен в 2011 году в Пакистане. Это произошло в ходе операции американского спецназа.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Германии задержали охранника Усамы бен Ладена.

