США сняли ограничения по дальности полета для ракет Южной Кореи

Президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин договорились о снятии ограничений по дальности полета баллистических ракет Южной Кореи, пишет The Korea Daily.

«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил Мун Чжэ Ин.

Предыдущее соглашение ограничивало дальность южнокорейских ракет до 800 км.

Издание уточняет, что при условии отмены ограничений по дальности ракеты Южной Кореи будут способны достичь КНДР, а также целей по всей Северо-Восточной Азии, в том числе, Китая.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетаЮжная КореяСШАДжо Байден
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