США сняли ограничения по дальности полета для ракет Южной Кореи
Президент США Джо Байден и его южнокорейский коллега Мун Чжэ Ин договорились о снятии ограничений по дальности полета баллистических ракет Южной Кореи, пишет The Korea Daily.
«Я рад объявить об окончании действия рекомендаций по ракетам», — заявил Мун Чжэ Ин.
Предыдущее соглашение ограничивало дальность южнокорейских ракет до 800 км.
Издание уточняет, что при условии отмены ограничений по дальности ракеты Южной Кореи будут способны достичь КНДР, а также целей по всей Северо-Восточной Азии, в том числе, Китая.
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