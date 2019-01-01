США сменит посла на Украине

Посол США на Украине Мари Йованович 20 мая завершает работу на своей должности, передает «Интерфакс». Она возглавляла дипмиссию с 2016 года.

До назначения нового главы дипломатической миссии на Украине обязанности будет выполнять временный поверенный, кандидатура которого еще не определена.

В марте Йованович призвала украинские власти уволить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за потери доверия в борьбе с коррупцией.

