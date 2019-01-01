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Санкции были введены в 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем и с тех пор продлеваются каждый год.
США продлили санкции против Белоруссии
13 июня20:39
Дональд Трамп продлил санкции США против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».
По мнению американской стороны, политика некоторых членов правительства Белоруссии является экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.
Санкции были введены в 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем и с тех пор продлеваются каждый год.
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