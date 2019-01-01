В мире

США продлили санкции против Белоруссии

13 июня20:39

Дональд Трамп продлил санкции США против Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

По мнению американской стороны, политика некоторых членов правительства Белоруссии является экстраординарной угрозой национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов.

Лукашенко: Белоруссия не будет ввязываться в "безмозглые" противостояния

Санкции были введены в 2006 году при президенте Джордже Буше-младшем и с тех пор продлеваются каждый год.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

ФОТО:
ТЕГИ:СШАБелоруссия