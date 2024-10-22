США предупредили Венгрию о вооруженной угрозе на годовщину восстания 1956 года
США передали Венгрии данные о подготовке вооруженного нападения в стране в ближайшие дни. Об этом сообщает издание Telex.
По данным американской стороны, группа молодых людей обсуждает в интернете «проведение акции», закупает оружие и учится его применять. Целью нападения должны были стать некие «охраняемые лица».
«Ввиду международных событий последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападению... венгерские службы и Контртеррористическая служба уделяет этому особое внимание, чтобы проверить информацию и принять необходимые меры», — указали в пресс-службе правительства Венгрии.
По данным Telex, злоумышленники планируют провести вооруженную акцию 23 октября — в годовщину начала Венгерского восстания 1956 года против просоветского правительства. В связи с этим спецслужбы страны задержали в Будапеште шесть человек, однако у них не обнаружили боевого оружия.
Ранее в США предупредили о возможных актах насилия со стороны экстремистов 7 октября, в годовщину нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль, напоминает 360.ru.
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