США предложили «убраться» партнёрам «Северного потока-2» и «Турецкого потока» из-за санкций

Соединённые Штаты Америки намерены организовать новые санкции в отношении газовых проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Они будут включены в список, который подпадает под ограничения, прописанные в законе «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео.

Он уточнил, что в этом случае санкции могут грозить, как инвесторам, так и другим партнёрам проектов российских энергетических экспортных трубопроводов. При этом глава американского внешнеполитического ведомства в грубой форме предостерёг инвесторов от сотрудничества.

«Убирайтесь сейчас или вы идете на риск», — приводит его слова RT. Российские проекты Помпео назвал «зловредными». По его словам, они не имеют отношения к бизнесу, а выступают в качестве «главных инструментов Кремля для эксплуатации и расширения европейской зависимости от российских энергопоставок».

Ранее в Германии призвали США отказаться от идеи ужесточения санкций в отношении «Северного потока-2». Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст предупредил, что такая политика Вашингтона вредит трансатлантическому партнерству.

Он также отметил, что экстерриториальное применение санкций подрывает имидж США и их экономики в ЕС. Глава комитета назвал не имеющими оснований утверждения о том, что сотрудничество в рамках «Северного потока-2» якобы приведет ФРГ к зависимости от России.

