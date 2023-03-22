США получат широкий доступ к военным объектам Филиппин

Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший заявил, США получат расширенный доступ к военным объектам на севере страны рядом с Тайванем.

Также американцы будут иметь широкий доступ к стратегическим объектам, расположенных в провинции Палаван.

Всего США дали доступ к четырем военным объектам.

«Это необходимо для защиты нашего восточного побережья», - цитирует Маркоса-младшего ТАСС.

Договоренность о том, что США получат расширенный доступ к филиппинским военным объектам была достигнута в феврале.



