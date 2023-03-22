США получат широкий доступ к военным объектам Филиппин
Президент Филиппин Фердинанд Маркос – младший заявил, США получат расширенный доступ к военным объектам на севере страны рядом с Тайванем.
Также американцы будут иметь широкий доступ к стратегическим объектам, расположенных в провинции Палаван.
Всего США дали доступ к четырем военным объектам.
«Это необходимо для защиты нашего восточного побережья», - цитирует Маркоса-младшего ТАСС.
Договоренность о том, что США получат расширенный доступ к филиппинским военным объектам была достигнута в феврале.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- В Крыму хакеры взломали радиоэфир
- В Японии допустили, что Зеленский станет «вторым бен Ладеном»
- США получат широкий доступ к военным объектам Филиппин
- В России выявили схему по вербовке жертв мошенников для обналичивания денег
- СМИ: Глава Калининграда подал в отставку
- Экс-банкир Макдональд: Глава ФРС лжет о состоянии банков в США
- Байден заявил, что ему страшно находиться в Белом доме
- Рогов: Киев готовит несколько ударов в Запорожской области
- Си Цзиньпин и делегация КНР покинули Москву
- Марочко заявил, что Киев активно использует разведку боем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru