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Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете мигрантам, находящимся в стране нелегально, подавать заявление на получение в США убежища. По словам лидера Соединенных Штатов, стране нужны люди, но они должны прибывать легально.
США перекроют финансовые потоки Сальвадору, Гватемале и Гондурасу
17 июня21:31
Власти США намерены прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом, передает ТАСС.
Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете мигрантам, находящимся в стране нелегально, подавать заявление на получение в США убежища. По словам лидера Соединенных Штатов, стране нужны люди, но они должны прибывать легально.
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