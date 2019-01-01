США перекроют финансовые потоки Сальвадору, Гватемале и Гондурасу

Власти США намерены прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу в связи с тем, что власти этих стран не принимают необходимых мер для борьбы с миграционным кризисом, передает ТАСС.

Ранее американский президент Дональд Трамп подписал указ о запрете мигрантам, находящимся в стране нелегально, подавать заявление на получение в США убежища. По словам лидера Соединенных Штатов, стране нужны люди, но они должны прибывать легально.

