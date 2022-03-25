США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках «офицерах ФСБ» США
Американские власти объявили награду за информацию об обвиненных в кибератаках россиянах, которые якобы являются «офицерами ФСБ», следует из сообщения Госдепа США.
Вознаграждение предложено за информацию о сотрудниках Федеральной службы безопасности России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове. Ведомство отмечает, что по предварительным данным, они причастны «к компьютерным взломам, мошенничеству с использованием электронных средств связи, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и к причинению ущерба имуществу энергетического объекта».
Размер вознаграждения от Госдепа достигает 10 миллионов долларов.
Ранее сообщалось, что в совершении киберпреступлений обвиняются четверо россиян. Отмечается, что они работали на правительство РФ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,7 млн+25 387 / сут.
Умерли
366 тыс.+418 / сут.
Выздоровели
16,5 млн+66 476 / сут.
- США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках «офицерах ФСБ» США
- Байден и фон дер Ляйен обсудили возможность введения новых антироссийских санкций
- Джонсон заявил о готовности Запада перевооружить Украину
- Макрон: Компании из Франции сами решат, работать ли им в России
- Словения: Европа отказывается платить за газ из России в рублях
- Медведев заявил о крахе однополярного мира
- Во Франции почти 150 тысяч человек заболели COVID за сутки
- Столтенберг: Ситуация на Украине не перерастет в конфликт НАТО с РФ
- В ДТП на Ставрополье погибли пять человек
- СМИ: Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru