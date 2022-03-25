США объявили награду за данные об обвиненных в кибератаках «офицерах ФСБ» США

Вознаграждение предложено за информацию о сотрудниках Федеральной службы безопасности России Павле Акулове, Михаиле Гаврилове и Марате Тюкове. Ведомство отмечает, что по предварительным данным, они причастны «к компьютерным взломам, мошенничеству с использованием электронных средств связи, хищение личных данных при отягчающих обстоятельствах и к причинению ущерба имуществу энергетического объекта».

Размер вознаграждения от Госдепа достигает 10 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что в совершении киберпреступлений обвиняются четверо россиян. Отмечается, что они работали на правительство РФ.

