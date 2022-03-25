США выдвинули обвинения в киберпреступлениях четырем россиянам

Четверо россиян обвиняются властями США в совершении киберпреступлений. Об этом сообщает Минюст США, передает ТАСС.



Отмечается, что Минюст уже вынес обвинительные заключения. По данным ведомства, все четверо обвиняемых россиян работали на правительство РФ.

Согласно гособвинению, эти четверо россиян были причастны к кибератакам на мировой энергетический сектор с 2012 по 2018 годы.





