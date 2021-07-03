США обсуждают военное сотрудничество с Узбекистаном и Таджикистаном
США обсуждают с Узбекистаном, Таджикистаном и другими странами региона возможности в сфере военного взаимодействия после вывода войск Соединенных Штатов из Афганистана Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В ответ на вопрос, собирается ли Вашингтон размещать военные базы в Узбекистане и Таджикистане после вывода своих войск из Афганистана, пресс-секретарь заметил, что Пентагон «вместе с коллегами из Госдепартамента ведет переговоры с соседними странами».
«И мы пытаемся изучить, какие будущие возможности могут там существовать. Я предоставлю этим странам возможность самим говорить от своего лица, но я думаю, что можно с уверенностью сказать, что мы ведем переговоры с целым рядом соседних стран по поводу этих возможностей», — цитирует Кирби ТАСС.
Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что пока не принято никаких решений насчет восстановления военной базы США в Узбекистане. Кирби заметил, что Пентагон «пока просто не находится на этом этапе».
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