США не понравилось исследование о появлении COVID-19 со стороны ВОЗ
Проведенное Всемирной организацией здравоохранения исследование об обстоятельствах появления коронавируса не устроило американские власти, сообщает ТАСС.
Вашингтон настаивает, чтобы работа в этом направлении была продолжена, сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19», — отметил он.
Глава внешнеполитического ведомства указал на важность понимания произошедшего.
Как сообщалось, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), члены которой занимались расследованием происхождения COVID-19 в китайском городе Ухань, не будет публиковать промежуточный отчет о работе в КНР.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования в связи с версией о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru