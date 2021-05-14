США не понравилось исследование о появлении COVID-19 со стороны ВОЗ

Вашингтон настаивает, чтобы работа в этом направлении была продолжена, сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства указал на важность понимания произошедшего.

Как сообщалось, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), члены которой занимались расследованием происхождения COVID-19 в китайском городе Ухань, не будет публиковать промежуточный отчет о работе в КНР.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования в связи с версией о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19

