США не понравилось исследование о появлении COVID-19 со стороны ВОЗ

Проведенное Всемирной организацией здравоохранения исследование об обстоятельствах появления коронавируса не устроило американские власти, сообщает ТАСС.

Глава ВОЗ призвал изучить версию о лабораторном происхождении COVID-19

Вашингтон настаивает, чтобы работа в этом направлении была продолжена, сообщил Госсекретарь Энтони Блинкен. «Мы поддерживаем продолжение расследования, чтобы выяснить, что произошло с COVID-19», — отметил он.

Глава внешнеполитического ведомства указал на важность понимания произошедшего.

Как сообщалось, группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), члены которой занимались расследованием происхождения COVID-19 в китайском городе Ухань, не будет публиковать промежуточный отчет о работе в КНР.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал провести дополнительные исследования в связи с версией о лабораторном происхождении коронавирусной инфекции COVID-19

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:КоронавирусСШАВОЗ
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