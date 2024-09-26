США направят Израилю $8,7 млрд на «поддержку военных усилий»

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что пакет помощи включает 3,5 млрд долларов на основные военные закупки и 5,2 млрд долларов на системы противовоздушной обороны, в том числе «Пращу Давида» и «Железный купол», а также на продвинутую лазерную систему.

Отмечается, что гендиректор израильского минобороны Эяль Замир завершил переговоры в Вашингтоне о существенном пакете помощи.

Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН отметил, что США найдут предлог помочь Израилю с наземной операцией в Ливане. По его словам, это будет сделано в обход конгресса и действующей администрации президента США, передает «Радиоточка НСН».

