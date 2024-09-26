США направят Израилю $8,7 млрд на «поддержку военных усилий»
Израиль получит от Соединенных Штатов пакет помощи на сумму 8,7 млрд долларов «для поддержки текущих военных усилий». Об этом сообщило израильское министерство обороны.
В пресс-службе военного ведомства уточнили, что пакет помощи включает 3,5 млрд долларов на основные военные закупки и 5,2 млрд долларов на системы противовоздушной обороны, в том числе «Пращу Давида» и «Железный купол», а также на продвинутую лазерную систему.
Отмечается, что гендиректор израильского минобороны Эяль Замир завершил переговоры в Вашингтоне о существенном пакете помощи.
Ранее израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис в разговоре с НСН отметил, что США найдут предлог помочь Израилю с наземной операцией в Ливане. По его словам, это будет сделано в обход конгресса и действующей администрации президента США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru