США могут объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Администрация президента США Джо Байдена может объявить ЧВК «Вагнер» иностранной террористической организацией, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Утверждается, что администрация главы государства ещё не приняла окончательного решения. Признание «Вагнера» иностранной террористической организацией позволит Соединенным Штатам заводить уголовные дела против ЧВК и её членов, а также преследовать её активы по всему миру.
Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин призвал закрыть рты тех, кто недоволен наёмниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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