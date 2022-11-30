США могут объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Утверждается, что администрация главы государства ещё не приняла окончательного решения. Признание «Вагнера» иностранной террористической организацией позволит Соединенным Штатам заводить уголовные дела против ЧВК и её членов, а также преследовать её активы по всему миру.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин призвал закрыть рты тех, кто недоволен наёмниками, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

