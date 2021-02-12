США исключат хуситов из списка террористических организаций с 16 февраля

Власти США с 16 февраля исключат йеменское движение «Ансар Алла» (хуситов) из списка террористических организаций. Об этом сообщается в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента.

«Это решение является признанием тяжелой гуманитарной ситуации в Йемене. Мы прислушались к предупреждениям от ООН, гуманитарных групп и членов обеих партий Конгресса о том, что эти обозначения могут иметь разрушительные последствия для доступа йеменцев к основным товарам, таким как продукты питания и топливо», — указано в сообщении.

При этом лидеры хуситов останутся под действием санкций США, введённых с связи с действиями, угрожающими безопасности или стабильности Йемена.

Ранее в январе американский Минфин объявил поддерживаемых Ираном хуситов террористической организацией.

