США и Южная Корея проведут совместные учения
Южная Корея и США проведут совместные учения, несмотря на предупреждения со стороны КНДР о том, что это негативно скажется на примирении. Об этом сообщило агентство «Йонхап».
Отмечается, что накануне сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, Ким Е Чжон отметила, что учения повлияют на атмосферу примирения, которая сложилась после того, как Пхеньян восстановил линии связи с Южной Кореей. До этого Северная Корея заявляла о том, что подобные учения можно считать репетицией вторжения.
При этом совместные учения продлятся с 16 по 26 августа, а тренинг по управлению кризисными ситуациями начнется 10 августа.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын первый предложил Южной Корее восстановить каналы связи, которые были разорваны прошлым летом, сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на депутатов южнокорейского парламента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru