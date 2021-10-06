США и еще 44 страны направили России в ОЗХО вопросы по инциденту с Навальным

США и еще 44 государства передали России вопросы, касающиеся инцидента с якобы отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

По данным ведомства, США и другие государства в штаб-квартире Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге «передали вопросы Российской Федерации относительно отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году».

В Госдепе уточнили, что вопросы переданы в соответствии с предусмотренной Конвенцией о запрещении химического оружия процедурой, согласно которой ответы должны быть подготовлены в течение 10 дней.

Напомним, в августе 2020 года Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо на борту летевшего в Москву самолета. Позже политика доставили в Берлин. Германская сторона заявила, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества, при этом, по данным РФ, до вывоза политика в его организме не было обнаружено подобных веществ. Более 50 стран-участниц ОЗХО призвали Россию провести расследование инцидента с Навальным, напоминает телеканал «360».

Как отмечали в МИД РФ, Москва направляла немецким правоохранительным органам ряд запросов с просьбами предоставить вещественные доказательства и прояснить различные связанные с инцидентом обстоятельства. Однако просьбы российской стороны остались без «внятной реакции».

