США для защиты Израиля направят дополнительные силы на Ближний Восток
США направляют на Ближний Восток дополнительные корабли и самолеты для защиты Израиля и повышают готовность к развертыванию сил противоракетной обороны. Соответствующее заявление заместителя пресс-секретаря американского министерства обороны Сабрины Сингх опубликовано в пятницу.
В документе отмечается, что Пентагон продолжает «предпринимать шаги для снижения вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана, его партнеров и подконтрольных сил». Глава военного ведомства Ллойд Остин поручил скорректировать расстановку американских сил для повышения их безопасности, обеспечения дополнительной поддержки обороны Израиля и гарантии того, что США «готовы отреагировать на различные непредвиденные ситуации». Так, авианосная ударная группа «Авраама Линкольна» заменит группу «Теодора Рузвельта» в зоне оперативной ответственности американского Центрального командования ВС.
«Кроме того, министр приказал направить дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от баллистических ракет в регионы [ответственности] Европейского командования ВС США и Центрального командования ВС США», — говорится в заявлении Сингх.
Также Пентагон предпринимает меры по «повышению готовности к развертыванию дополнительных средств защиты от баллистических ракет». Кроме того, на Ближний Восток отправится дополнительная эскадрилья американских истребителей для укрепления потенциала по поддержке с воздуха.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США для защиты Израиля направят дополнительные силы на Ближний Восток
- СМИ: При взрыве в Могадишо погибли 20 человек
- Агентство S&P признало «выборочный дефолт» Украины
- На севере Ростовской области уничтожили три БПЛА
- Буданов снова пообещал разрушить Крымский мост
- Туареги заявили о гибели 84 бойцов ЧВК «Вагнер» и 47 военных в ходе боев в Мали
- СМИ: GSIM утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера
- Сенаторы приняли закон о защите выплат бойцам СВО от списания при банкротстве
- В больницах находятся 11 пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле
- Защита сенатора Савельева обжалует его арест по делу об организации приготовления убийства
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru