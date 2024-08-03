США для защиты Израиля направят дополнительные силы на Ближний Восток

США направляют на Ближний Восток дополнительные корабли и самолеты для защиты Израиля и повышают готовность к развертыванию сил противоракетной обороны. Соответствующее заявление заместителя пресс-секретаря американского министерства обороны Сабрины Сингх опубликовано в пятницу.

В документе отмечается, что Пентагон продолжает «предпринимать шаги для снижения вероятности эскалации в регионе со стороны Ирана, его партнеров и подконтрольных сил». Глава военного ведомства Ллойд Остин поручил скорректировать расстановку американских сил для повышения их безопасности, обеспечения дополнительной поддержки обороны Израиля и гарантии того, что США «готовы отреагировать на различные непредвиденные ситуации». Так, авианосная ударная группа «Авраама Линкольна» заменит группу «Теодора Рузвельта» в зоне оперативной ответственности американского Центрального командования ВС.

«Кроме того, министр приказал направить дополнительные крейсеры и эсминцы, способные обеспечивать защиту от баллистических ракет в регионы [ответственности] Европейского командования ВС США и Центрального командования ВС США», — говорится в заявлении Сингх.

Также Пентагон предпринимает меры по «повышению готовности к развертыванию дополнительных средств защиты от баллистических ракет». Кроме того, на Ближний Восток отправится дополнительная эскадрилья американских истребителей для укрепления потенциала по поддержке с воздуха.

