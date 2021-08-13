Спецпредставитель Путина оценил шансы талибов на взятие столицы Афганистана
Захват представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) Кандагара, второго по величине города Афганистана, не гарантирует взятия афганской столицы. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
«Взятие Кандагара ничего не открывает», — отметил Кабулов в беседе с РИА Новости.
Дипломат подчеркнул, что талибы «не в состоянии и не взяли пока Кабул», и «так или иначе» в Афганистане будут мирные переговоры.
Ранее стало известно, что радикалы захватили Кандагар. Также под контролем талибов города Герат и Лашкаргах, отмечает РЕН ТВ.
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