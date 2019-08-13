Спецназ США проверят на наркотики и домогательства

Спецназ США проверят на предмет соблюдения «культуры и этики» в связи с сообщениями СМИ о домогательствах и употреблении наркотиков в рядах вооружённых сил. Об этом говорится в записке главы командования специальными операциями генерала Ричарда Кларка, сообщает CNN.

«Американцы должны доверять тем, кто их защищает. Это доверие имеет первостепенное значение и никогда не должно быть скомпрометировано», — цитирует слова из письма Кларка телеканал «360».

Ранее, как напоминают «Известия», из Ирака был отозван взвод «морских котиков» из-за подозрений в сексуальных домогательствах и распитии алкоголя солдатами. Кроме того, говорится в репортаже, некоторые военные спецназа были уличены в употреблении запрещённых веществ в 2018 году.

Проверка, по словам Кларка, будет окончена в ноябре, пишет РИА ФАН. С полученной информацией будет ознакомлен Конгресс США, после чего часть результатов будет придана огласке.

