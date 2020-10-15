Спецназ окружил резиденцию президента Киргизии

Отряды спецподразделений Министерства внутренних дел и Вооруженных сил Киргизии выстроились у резиденции президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, пишет ТАСС.

К северной стороне резиденции «Ала-Арча» подъехали несколько автобусов и военных грузовых автомобилей с сотрудниками милиции и военнослужащими. Рядом с резиденцией собрались не менее тысячи противников президента, которые требуют его отставки.

Новый премьер-министр республики Садыр Жапаров заявлял, что будет требовать отставки главы государства. Жээнбеков сообщил, что уйдет с должности только после проведения новых парламентских выборов, когда страна вернется «в правовое русло».

Накануне стало известно, что президент Жээнбеков подал в отставку, не дожидаясь проведения новых выборов членов парламента. В своем обращении к нации он заявил, что не хочет войти в историю «как президент, проливший кровь и стрелявший с собственных граждан».





