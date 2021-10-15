Специалисты рассказали о росте цен на одежду
Специалисты предупредили о росте цен на одежду. В следующем году увеличение стоимости вещей может составить от 20 до 40%.
Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов сообщил, что это связано с энергетическим кризисом в Китае, передает РИА Новости.
В Китае приостановилось производство тканей. Промышленность не может реализовать необходимые объёмы. Из-за этого предприятия вынуждены поднимать цены. На эту ситуацию накладывается логистический кризис, который возник из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности портов и нехватки контейнеров.
Однако рост цен на одежду, по мнению экспертов, будет краткосрочным — до восстановления объёмов производства тканей в Китае.
Ранее стало известно, сколько стоит одеть школьника к учебному году. Глава Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина предупредила о незначительном росте цен в 2021 году.
По ее словам, комплект школьной формы может стоить от трех до шести-семи тысяч рублей. Здесь все зависит от региона и тех материалов, которые используют для изготовления этих комплектов. Разница от младшей школы к средней, а потом к старшей в комплекте одежды - 10-15%. Цена на школьную форму по сравнению с прошлым годом существенно не изменилась.
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