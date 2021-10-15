Специалисты рассказали о росте цен на одежду

Специалисты предупредили о росте цен на одежду. В следующем году увеличение стоимости вещей может составить от 20 до 40%.

Основатель Института развития индустрии моды Beinopen Алексей Баженов сообщил, что это связано с энергетическим кризисом в Китае, передает РИА Новости.

В Китае приостановилось производство тканей. Промышленность не может реализовать необходимые объёмы. Из-за этого предприятия вынуждены поднимать цены. На эту ситуацию накладывается логистический кризис, который возник из-за противостояния США и Китая по поводу таможенных пошлин и снижения пропускной способности портов и нехватки контейнеров.

Однако рост цен на одежду, по мнению экспертов, будет краткосрочным — до восстановления объёмов производства тканей в Китае.