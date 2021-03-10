SpaceX получила контракт Пентагона на $159 млн
10 марта 202115:24
Компания SpaceX получила контракт Пентагона на 159 миллионов долларов для запуска двух аппаратов до конца 2023-го фингода, сообщает РИА Новости.
При этом United Launch Alliance, которая постоянно работает с Пентагоном, получила аналогичный контракт на 224 миллиона долларов для запуска также двух аппаратов.
В октябре 2020 года SpaceX уже получала контракт Минобороны США на создание спутников для слежения за запусками ракет за 149 миллионов долларов.
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10 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru