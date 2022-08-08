Создание российской военной базы в Сербии назвали суверенным делом Белграда

Создание российской военной базы в Сербии — суверенное дело Белграда, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко. Об этом сообщает SM News.

Лукашенко заявил, что Сербия не сможет усидеть на трёх стульях

По словам дипломата, это также является вопросом интересов самой Москвы.

«Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы», — добавил Боцан-Харченко.

Посол подчеркнул, что Сербия является для России дружественной страной, которая не вводит санкции против РФ, пишет Ura.ru. Москва и Белград намерены продолжить сотрудничество в военно-технической сфере, отмечает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
ТЕГИ:Военные БазыРоссияСербия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры