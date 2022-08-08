Создание российской военной базы в Сербии назвали суверенным делом Белграда
Создание российской военной базы в Сербии — суверенное дело Белграда, заявил посол России в республике Александр Боцан-Харченко. Об этом сообщает SM News.
По словам дипломата, это также является вопросом интересов самой Москвы.
«Что касается совместного гуманитарного центра, он существует и действует для кризисного реагирования на случай гуманитарной катастрофы», — добавил Боцан-Харченко.
Посол подчеркнул, что Сербия является для России дружественной страной, которая не вводит санкции против РФ, пишет Ura.ru. Москва и Белград намерены продолжить сотрудничество в военно-технической сфере, отмечает РИА ФАН.
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