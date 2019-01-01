Создана майка, способная оказать первую медпомощь

Профессор химического факультета Чжэцзянского университета Фань Цзе с коллегами успешно изготовили композиционный материал из хлопкового волокна с вставленным в него цеолитом.

Ранее сообщалось, что британские исследователи создали искусственную кровь из стволовых клеток. Ученые уверены, что открытие позволит частично восполнить мировой дефицит донорской крови. Также синтетические эритроциты могут использоваться при пересадке органов пациентам с очень редкой группой крови.







