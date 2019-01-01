Создана майка, способная оказать первую медпомощь
В Китае исследователи изготовили майку, которая может оказать первую помощь при острой кровопотере.
Новинка способна остановить даже артериальное кровотечение, передает «Синьхуа».
Порошкообразный цеолит широко используется при оказании первой помощи в качестве кровоостанавливающего средства, но при неправильном подходе происходят экзотермические реакции, которые могут привести к ожогам у пациента.
Профессор химического факультета Чжэцзянского университета Фань Цзе с коллегами успешно изготовили композиционный материал из хлопкового волокна с вставленным в него цеолитом.
Ранее сообщалось, что британские исследователи создали искусственную кровь из стволовых клеток. Ученые уверены, что открытие позволит частично восполнить мировой дефицит донорской крови. Также синтетические эритроциты могут использоваться при пересадке органов пациентам с очень редкой группой крови.
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