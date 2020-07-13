Совет ЕС призвал Турцию не превращать собор Святой Софии в мечеть

Совет Европейского союза призвал Анкару отказаться от решения превратить собор Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть. Как заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в противном случае может произойти межконфессиональный раскол.

Совет ЕС осудил такое решение турецких властей по итогам встречи глав нешнеполитических ведомств объединения. Все министры иностранных дел поддержали призыв отменить это решение, принятое 10 июля. Тогда Государственный совет Турции признал утратившим силу постановление правительства от 1934 года о присвоении собору Святой Софии в Стамбуле статуса музея.

Президент Турции Тайип Эрдоган после решения высшей судебной инстанции подписал указ, который разрешает последователям ислама совершать намазы в Айя-Софии, с присвоением собору статуса мечети, напоминает телеканал 360.

Софийский был построен в 532-537 годах. После падения Византийской империи в 1453 году он уже превращался в мусульманскую мечеть

