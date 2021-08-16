Совбез ООН призвал создать новое правительство Афганистанас приходом талибов

Совет безопасности Организации Объединённых Наций призвал к немедленному прекращению боевых действий в Афганистане и созданию нового правительства. Об этом говорится в заявлении Совбеза по итогам заседания.

Совет также считает необходимым как можно быстрее восстановить безопасность, гражданский и конституционный порядок в стране. Для этого надо незамедлительно организовать переговоры для разрешения кризиса власти и достижения мирного разрешения ситуации на основе национального примирения. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в свою очередь призвал не поддаваться по Афганистану паническим настроениям.

В ночь на понедельник движение «Талибан», запрещённое в России, взяло под контроль Кабул и объявило о прекращении войны в Афганистане. Президент страны Ашраф Гани бежал в Оман. Число погибших в аэропорту Кабула из-за хаоса при эвакуации возросло до десяти человек, в том числе, несколько разбились насмерть, упав с взлетающего самолета ВВС США, за который они цеплялись.

Белые флаги «Исламского эмирата Афганистан» с начертанной черным цветом шахадой (свидетельством веры) подняты на зданиях госучреждений в Кабуле вместо зелено-красно-черных республиканских, сообщает местный телеканал Tolo News. По его данным, в воскресенье в столице были закрашены витрины магазинов и салонов красоты с изображениями женщин. Представительницы слабого пола укрываются в домах, на улицах их почти нет.

Радио и телевидение пока в основном работает в обычном режиме, однако на некоторых каналах развлекательные передачи заменены религиозными программами и чтением сур из Корана.

