Составлен список лучших городов для экспатов

Лучшими городами для проживания экспатов в 2020 году стали Валенсия, Аликанте и Лиссабон, говорится в отчете Expat Insider 2020 от InterNations.

Согласно опросу 15 тысяч человек, представляющих 173 национальности и проживающих в 181 стране, Валенсия выбрана лучшей по качеству жизни и ее стоимости. Опрошенные оценивали 66 городов по ключевым показателям: качество жизни, финансы и жилье, городская и рабочая жизнь. Также в списке лидеров - Панама-Сити, Сингапур, Малага, Буэнос-Айрес, Куала-Лумпур, Мадрид и Абу-Даби.

Ранее лучшей страной мира для проживания иностранцев была признана Германия. Экспаты, принимавшие участие в опросе, отметили улучшение баланса между работой и личной жизнью после переезда. Вторую позицию рейтинга занял Бахрейн, где особенно экспатов привлекают финансовые условия. Великобритания, несмотря на неопределенность, связанную с брекситом, заняла в рейтинге третье место.

