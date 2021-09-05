Сопротивление Панджшера заявило о разгроме крупной группировки талибов

Группировка боевиков движения «Талибан», запрещённого в России, численностью до тысячи человек блокирована в северо-восточной части Панджшера. Об этом сообщил пресс-секретарь так называемого Фронта сопротивления, журналист Фахим Дашти.

Согласно его данным, в течение ночи и сегодняшнего утра большая часть группировки была ликвидирована, а рассеянные боевики при отступлении взяты в плен при поддержке местного населения. Представители талибов пока не комментировали эту информацию.

Провинция Панджшер – единственная в Афганистане не подчинилась Талибану. В горном районе укрываются несколько десятков тысяч противников движения во главе с Ахмадом Масудом — сыном «Панджшерского льва» Ахмад Шаха Масуда, который многие годы противостоял советским войскам.

Фронт национального сопротивления Афганистана утверждает, что талибы мобилизовали против Панджшера в общей сложности свыше 20 тысяч боевиков. Они наступают по шести направлениям.

