СМИ: Жителям Северной Кореи запретили обсуждать похудение Ким Чен Ына

В Северной Корее ввели запрет на обсуждение здоровья и внешности лидера страны Ким Чен Ына, сообщает сообщает Radio Free Asia. На такое ограничение изданию указал анонимный источник. Если ему верить, то власти распространили по регионам предупреждение о недопустимости обсуждения внешнего вида главы Северной Кореи.

В начале июня ряд СМИ указал на то, что Ким Чен Ын заметно похудел. Эксперты высказывают разные предположения: от перехода лидера Северной Кореи на здоровое питание до последствий перенесенного ранее коронавируса. Официально о причине смены облика Ким Чен Ына не сообщается.

