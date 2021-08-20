СМИ: Жителям Северной Кореи запретили обсуждать похудение Ким Чен Ына
В Северной Корее ввели запрет на обсуждение здоровья и внешности лидера страны Ким Чен Ына, сообщает сообщает Radio Free Asia. На такое ограничение изданию указал анонимный источник. Если ему верить, то власти распространили по регионам предупреждение о недопустимости обсуждения внешнего вида главы Северной Кореи.
В начале июня ряд СМИ указал на то, что Ким Чен Ын заметно похудел. Эксперты высказывают разные предположения: от перехода лидера Северной Кореи на здоровое питание до последствий перенесенного ранее коронавируса. Официально о причине смены облика Ким Чен Ына не сообщается.
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