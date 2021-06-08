СМИ: Жительница ЮАР родила сразу 10 детей

Жительница Южно-Африканской Республики 37-летняя Госиаме Ситоле родила сразу десять детей. Об этом сообщает местный портал Independent Online, ссылаясь на мужа Ситоле.

По словам супруга жительницы ЮАР, семь мальчиков и три девочки родились с помощью кесарева сечения. Ранее Ситоле стала матерью двойни.

Пока врачи или Минздрав республики официально не подтвердили эти данные. Однако в случае, если персонал клиники подтвердит роды 10 малышей, это станет новым мировым рекордом, который включат в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение принадлежит малийке Халиме Сиссе, в мае родившей сразу девять детей.

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