СМИ: Жительница ЮАР родила сразу 10 детей

По словам супруга жительницы ЮАР, семь мальчиков и три девочки родились с помощью кесарева сечения. Ранее Ситоле стала матерью двойни.

Пока врачи или Минздрав республики официально не подтвердили эти данные. Однако в случае, если персонал клиники подтвердит роды 10 малышей, это станет новым мировым рекордом, который включат в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение принадлежит малийке Халиме Сиссе, в мае родившей сразу девять детей.

