СМИ: Жительница ЮАР родила сразу 10 детей
Жительница Южно-Африканской Республики 37-летняя Госиаме Ситоле родила сразу десять детей. Об этом сообщает местный портал Independent Online, ссылаясь на мужа Ситоле.
EXCLUSIVE: A Gauteng woman has given birth to 10 babies, breaking the Guinness World Record held by Malian Halima Cissé who gave birth to nine children in Morocco last month.https://t.co/YwXvpbpP6p— IOL News (@IOL) June 8, 2021
По словам супруга жительницы ЮАР, семь мальчиков и три девочки родились с помощью кесарева сечения. Ранее Ситоле стала матерью двойни.
Пока врачи или Минздрав республики официально не подтвердили эти данные. Однако в случае, если персонал клиники подтвердит роды 10 малышей, это станет новым мировым рекордом, который включат в Книгу рекордов Гиннесса. Предыдущее достижение принадлежит малийке Халиме Сиссе, в мае родившей сразу девять детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- В Роспотребнадзоре заявили о достаточном количестве антител у 95,8% привитых «ЭпиВакКороной»
- СМИ: Жительница ЮАР родила сразу 10 детей
- МИД Польши возмутил новый государственный праздник в Белоруссии
- Макрон прокомментировал инцидент с пощечиной
- «Бог отвернулся от нас»: Пашинян объяснил неудачу Армении в карабахском конфликте
- В Госдепе пообещали не допустить запуска «Северного потока-2»
- Теннисистка Павлюченкова вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
- Минтранс предложил запретить использовать электросамокаты тяжелее 35 кг на тротуарах
- СМИ: Россия откроет авиасообщение с Египтом к 1 июля
- В Мытищах ловят сбежавшего медведя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru