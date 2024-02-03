СМИ: Житель Огайо хранил в гараже ядерную ракету

Мужчина позвонил в музей ВВС и предложил подарить им снаряд, способный перевозить ядерную боеголовку мощностью 1,5 кт. По его словам, ракета принадлежала покойному соседу, который купил ее «на распродаже».



По данным СМИ, сотрудники музея сообщили о звонке в отдел полиции по разминированию. Взрывотехники приехали и пришли к выводу, что ракета была инертной и без топлива.

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