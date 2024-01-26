СМИ: В Вене спустя 99 лет нашли картину Климта

Картину художника Густава Климта «Портрет фройляйн Лизер» обнаружили в Вене спустя 99 лет после того, как полотно в последний раз выставлялось публично. Об этом сообщает BBC.

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Как отметили в аукционном доме Кински, картины «такой редкости, художественной значимости и ценности» не было на европейском арт-рынке в течение десятилетий.

Полотно принадлежало семье Лизер, в последний раз она представляла портрет общественности в 1925 году. Известно, что нынешние владельцы произведения Климта приобрели его в 1960-х годах.

Аукционный дом от имени действующих владельцев выставит полотно на продажу, портрет оценивается более чем в $54 млн.

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ФОТО: pixabay.com
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