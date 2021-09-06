СМИ: за три дня боёв в Панджшере погибли около 500 человек
Около 500 человек погибли за три дня боевых действий в афганской провинции Панджшер, сообшает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.
По данным собеседника агентства, эта цифра включает как бойцов запрещённого в России радикального движения «Талибан», так и представителей сопротивления.
Также источник заявил, что во время боёв в Панджшере был убит из полевых командиров талибов Кари Фасихуддин, радикалы эту информацию пока не подтвердили.
Ранее представитель «Талибана» Забиулла Муджахида объявил, что мятежная провинция полностью перешла под контроль талибов, сообщает «Свободная пресса». Позже сопротивление опровергло эту информацию.
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