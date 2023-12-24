СМИ: ВС РФ могут атаковать Европу зимой 2024—2025 года
Разведка Европы считает, что Москва может попытаться атаковать европейские страны следующей зимой, сообщает издание Bild.
Это может произойти в тот момент, когда США окажутся без главы государства. Вашингтон может на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.
Речь идет о периоде между ноябрем 2024 года и январем 2025, когда в США будет происходить смена президента.
Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что Россия будет угрожать европейской безопасности после победы на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru