СМИ: Восемь жителей Турции погибли из-за обстрела со стороны Сирии

Восемь мирных граждан Турции погибли в результате минометного обстрела с сирийской стороны. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu, пишет Интерфакс.

Отмечается, что погибли жители приграничного города Нусайбин (провинция Мардин). Также 35 человек получили ранения разной степени тяжести.

Напомним, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на севере Сирии 9 октября. Американский лидер Дональд Трамп угрожал уничтожить экономику Турцию в случае проведения операции. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в эфире НСН рассказал, почему Турция не испугалась угроз Трампа.











