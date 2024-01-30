СМИ: военные из США приняли дрон террористов за свой

Военные США пропустили атаку дрона террористов на свою базу на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, они приняли беспилотник за свой. Нападение совпало по времени с возвращением американского дрона на базу на иордано-сирийской границе. Это привело к путанице.

Ранее при атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

