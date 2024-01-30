СМИ: военные из США приняли дрон террористов за свой
30 января 202405:41
Военные США пропустили атаку дрона террористов на свою базу на Ближнем Востоке, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, они приняли беспилотник за свой. Нападение совпало по времени с возвращением американского дрона на базу на иордано-сирийской границе. Это привело к путанице.
Ранее при атаке дрона в Иордании пострадали 34 военных США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru