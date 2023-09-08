СМИ: военные части Буркина-Фасо прибыли в Нигер

Части Вооруженных сил Буркина-Фасо вошли на территорию Нигера с целью предотвратить возможность вооруженного вторжения на территорию республики со стороны третьих стран, сообщил телеканал Sky News Arabia.

Выгодно России. ЭКОВАС не смог договориться с мятежникам в Нигере

Численность военных подразделений, направленных в соседнюю страну для стабилизации обстановки, пока не разглашается.

Новые власти Нигера ещё 25 августа разрешили находиться на территории страны военным Мали и Буркина-Фасо для защиты от интервенции

Ранее президента Франции Эммануэля Макрона обвинили в попытке подтолкнуть ЭКОВАС к вторжению в Нигер, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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