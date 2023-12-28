СМИ: Власти Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
Власти Латвии запретил доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией «Яндекс», сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальный совет электронных СМИ (НЭПЛП).
Глава ведомства Ивар Аболиньш подчеркнул, что речь идёт, в том числе, о «Яндекс.Музыке», где размещаются подкасты лиц, «попавших под санкции Евросоюза».
Отмечается, что решение о блокировке было принято на основе одобренных в марте 2022 поправок к закону об электронных коммуникациях, позволяющих НЭПЛП ограничивать на территории Латвии доступ к сайтам, распространяющим контент, угрожающий общественному порядку и национальной безопасности.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин объяснил, что видеохостинг YouTube заблокировать в России технически сложно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В саратовской больнице осталось трое детей из поезда Тюмень-Адлер
- Пушкинский заповедник привёз в Индию выставку раритетных открыток
- Первый канал переименовал фильм «Свингеры» в «Новогоднее приключение»
- СМИ: Власти Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам
- В России появится официальный реестр блогеров в Telegram
- Гладков: Житель Белгородской области был ранен в результате атаки дрона ВСУ
- На Украине посетовали на дефицит энергетиков
- Латвия принудительно выселит более 1,2 тысяч россиян
- В Дагестане без света остались более 90 тысяч жителей
- Кулеба заявил, что Европа не умеет воевать
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru