СМИ: Власти Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам

Власти Латвии запретил доступ ко всем сайтам, связанным с российской компанией «Яндекс», сообщает портал Delfi со ссылкой на Национальный совет электронных СМИ (НЭПЛП).

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Глава ведомства Ивар Аболиньш подчеркнул, что речь идёт, в том числе, о «Яндекс.Музыке», где размещаются подкасты лиц, «попавших под санкции Евросоюза».

Отмечается, что решение о блокировке было принято на основе одобренных в марте 2022 поправок к закону об электронных коммуникациях, позволяющих НЭПЛП ограничивать на территории Латвии доступ к сайтам, распространяющим контент, угрожающий общественному порядку и национальной безопасности.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин объяснил, что видеохостинг YouTube заблокировать в России технически сложно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Яндекс Музыка
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