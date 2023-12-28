СМИ: Власти Латвии закрыли доступ к связанным с «Яндексом» сайтам

Глава ведомства Ивар Аболиньш подчеркнул, что речь идёт, в том числе, о «Яндекс.Музыке», где размещаются подкасты лиц, «попавших под санкции Евросоюза».

Отмечается, что решение о блокировке было принято на основе одобренных в марте 2022 поправок к закону об электронных коммуникациях, позволяющих НЭПЛП ограничивать на территории Латвии доступ к сайтам, распространяющим контент, угрожающий общественному порядку и национальной безопасности.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин объяснил, что видеохостинг YouTube заблокировать в России технически сложно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».