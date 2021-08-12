СМИ: Власти Афганистана предложили талибам участие в управлении за отказ от насилия
Правительство Афганистана предложило движению «Талибан» (запрещено в России как террористическое) участие в управлении страной в обмен на прекращение насилия. Об этом сообщают источники телекомпании Al Jazeera.
Талибы за минувшую неделю захватили столицы девяти из 34 провинций Афганистана, три из них - в последние два дня. Минувшей ночью армия Афганистана и отряды народного ополчения отразили несколько атак боевиков на административные центры северных провинций Герат и Бадгис - города Герат и Калайи-Нау. По данным властей этих провинций, более 30 боевиков убиты, десятки ранены.
Ожесточенные бои идут также в городе Газни - административном центре одноименной провинции. Сообщаетс, что силы талибов захватили офис губернатора и штаб-квартиру полиции, однако установить полный контроль над городом пока не смогли.
По оценке министерства обороны США, обстановка в Афганистане стремительно ухудшается, и «Талибан» может овладеть Кабулом в срок от одного до трех месяцев, сообщила газета The Washington Post. Ситуация в стране обострилась в мае, после того, как США начали вывод своих войск.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил сегодня, что сегодняшняя ситуация в Афганистане намного сложнее, чем она была после вывода из страны контингента советских войск в 1988 году.
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