СМИ: В Вашингтоне построят элитный бункер на случай катастрофы
Бункер для богатейших людей на случай «судного дня» построят в Вашингтоне неподалеку от Белого дома, он сможет вместить 625 человек. Об этом пишет Daily Mail.
Сооружение под названием Aerie возведет американская компания SAFE. Стоимость бункера составит $300 млн, один номер в нем обойдется в $20 млн.
«Роскошный бункер для избранных... с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроется в 2026 году», — отмечает газета.
Руководители бункера подчеркивают, что его близкое расположение к Белому дому — «совпадение» и не связано с напряжением в мире и опасениями насчет возможной Третьей мировой войны.
Ранее стало известно, что в Германии власти разрабатывают национальный план по созданию бункеров, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Gloria Jeans закрывает еще два производства в Ростовской области
- Грушко: У России и НАТО не сохранилось каналов взаимодействия
- Минобороны: ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР
- Казахстан передал данные черных ящиков разбившегося Embraer РФ и Азербайджану
- СМИ: Весной 2025 года автомобили в России подорожают до 15%
- СМИ: Гости Трампа на инаугурации получили медаль с портретом президента и газировку
- В работе «Мегафона» произошел сбой
- Массовое закрытие алкомаркетов началось в Вологодской области
- Жители Приднестровья вышли на митинги, требуя от Молдавии пропустить газ
- В МИД РФ назвали ключевым требованием отказ от вступления Украины в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru