СМИ: В Вашингтоне построят элитный бункер на случай катастрофы

Бункер для богатейших людей на случай «судного дня» построят в Вашингтоне неподалеку от Белого дома, он сможет вместить 625 человек. Об этом пишет Daily Mail.

Сооружение под названием Aerie возведет американская компания SAFE. Стоимость бункера составит $300 млн, один номер в нем обойдется в $20 млн.

«Роскошный бункер для избранных... с бассейнами, медицинским оборудованием с искусственным интеллектом (ИИ) и гламурными номерами откроется в 2026 году», — отмечает газета.

Руководители бункера подчеркивают, что его близкое расположение к Белому дому — «совпадение» и не связано с напряжением в мире и опасениями насчет возможной Третьей мировой войны.

Ранее стало известно, что в Германии власти разрабатывают национальный план по созданию бункеров, пишет RT.

