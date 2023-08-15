СМИ: В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла
«Важный фигурант» дела об убийстве в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова был задержан в Турции, сообщает газета Sabah.
Анатолийское агентство уточняет, что задержанная Аише Согют является супругой куратора совершенного преступления. Отмечается, что женщина состоит в запрещенной в Турции организации ФЕТО, и ранее её заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.
Телеканал TRT, в свою очередь, сообщил, что в квартире у Согют были обнаружены карта памяти, сим-карты и сотовый телефон с кодированной связью, которую, по данным турецких спецслужб, используют члены ФЕТО.
Стражи порядка допускают, что в ходе изучения данных предметов могут открыться новые детали убийства российского посла, а также других преступлений.
Ранее суд в Анкаре вынес приговор девятнадцати фигурантам дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, девять из них получили от пяти до 15 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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