СМИ: В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла

Анатолийское агентство уточняет, что задержанная Аише Согют является супругой куратора совершенного преступления. Отмечается, что женщина состоит в запрещенной в Турции организации ФЕТО, и ранее её заочно приговорили к девяти годам лишения свободы за участие в деятельности террористической организации.

Телеканал TRT, в свою очередь, сообщил, что в квартире у Согют были обнаружены карта памяти, сим-карты и сотовый телефон с кодированной связью, которую, по данным турецких спецслужб, используют члены ФЕТО.

Стражи порядка допускают, что в ходе изучения данных предметов могут открыться новые детали убийства российского посла, а также других преступлений.

Ранее суд в Анкаре вынес приговор девятнадцати фигурантам дела об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, девять из них получили от пяти до 15 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».