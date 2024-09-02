СМИ: В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду

Россиянин и украинец были задержаны в Таиланде за нелегальную сдачу в аренду транспорта на острове Пханган. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает Bangkok Post.

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Как пишет газета, 60-летний россиянин нелегально сдавал в аренду свой автомобиль Mazda CX-3 за 15 тысяч батов в месяц. Уточняется, что он осуществлял сделки через Telegram.

Что касается гражданина Украины, то он аналогичным образом сдавал в аренду мотоцикл.

По данным Bangkok Post, обоим задержанным предъявлены обвинения в нелегальной работе в Таиланде. Им грозит штраф и депортация.

Ранее в Таиланде трагически погиб российский диджей Павел Штаер. Музыкант утонул на острове Пханган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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