СМИ: В Таиланде россиянина задержали за незаконную сдачу автомобиля в аренду

Как пишет газета, 60-летний россиянин нелегально сдавал в аренду свой автомобиль Mazda CX-3 за 15 тысяч батов в месяц. Уточняется, что он осуществлял сделки через Telegram.

Что касается гражданина Украины, то он аналогичным образом сдавал в аренду мотоцикл.

По данным Bangkok Post, обоим задержанным предъявлены обвинения в нелегальной работе в Таиланде. Им грозит штраф и депортация.

Ранее в Таиланде трагически погиб российский диджей Павел Штаер. Музыкант утонул на острове Пханган, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

