СМИ: в США скончалась 43-летняя порноактриса Джесси Джейн

В США в возрасте 43 лет скончалась порноактриса Джесси Джейн, сообщает портал TMZ.

Тела актрисы и ее возлюбленного были обнаружены в городе Мур. Сотрудники правоохранительных органов провели проверку жилища после сигнала от работодателя молодого человека, не получавшего от него никаких известий на протяжении нескольких дней.

По предварительным данным, причиной смерти пары стала передозировка наркотиками.

Джейн считалась одной из крупнейших звезд порноиндустрии. Актриса закончила свою карьеру в 2019 году. Один из самых дорогих порнофильмов в настоящее время с ее участием - «Пираты II: Месть Стагнетти», который обошелся в 8 миллионов долларов.

