СМИ: В США школьники создали петицию с требованием вернуть рабство
Ученики школы Park Hill South в американском штате Миссури создали петицию с требованием вернуть рабство, сообщает The Kansas City Star.
По данным издания, из-за обращения школьников некоторые родители попросили правоохранительные органы наказать авторов петиции. В свою очередь, руководство школьного округа решило не раскрывать подробности инцидента, однако заверило, что реакция была подобающей, и округ не потерпит дискриминации.
Рабство в США было отменено указом президента Авраама Линкольна в 1862 году. Окончательно отмену рабства провозгласили в 13-й поправке к Конституции от 1865 года, однако часть штатов США ее не ратифицировала. Последним поправку формально утвердил штат Миссисипи в 2013 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru