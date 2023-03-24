В США пилот самолета потерял сознание во время рейса
В США пилот самолета перевозчика Southwest Airlines, который выполнял рейс из Лас-Вегаса в Колумбус, потерял сознание во время полета, сообщает CNN.
При этом пилот из другой авиакомпании, находившийся в самолете в качестве пассажира, помог в данной ситуации экипажу. Медсестра, которая тоже находилась на борту, оказала медицинскую помощь пилоту.
Вскоре самолет вернулся в аэропорт вылета. Летчика госпитализировали, а на борт поднялась резервная команда, после чего самолет отправился в Колумбус.
Напомним, ранее житель Красноярска заплатил взятку в 300 тысяч рублей, чтобы получить удостоверение пилота вертолета Ми-8.
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